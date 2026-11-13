Por Redacción

Ciudad de México, México.- La selección mexicana de triatlón concluyó su participación en las pruebas individuales de la Serie de Campeonato Mundial Abu Dabi 2026, certamen avalado por la World Triathlon celebrado en la isla de Hudayriyat, Emiratos Árabes Unidos, competencia que reparte puntos fundamentales para el ranking olímpico hacia los Juegos de Los Ángeles 2028.

En la rama femenil, la olímpica en París 2024, Rosa María Tapia Vidal, lideró la actuación nacional al cruzar la meta en la posición 24 con un crono de 58:19 minutos, seguida por María López Faraudo quien finalizó en el lugar 27 con registro de 58:46 minutos. El podio de la prueba fue encabezado por la rusa Diana Isakova, seguida por la luxemburguesa Jeanne Lehair (55:58 minutos) y la estadounidense Gwen Jorgensen (56:23 minutos), quienes obtuvieron plata y bronce, respectivamente.

Por su parte, en la rama varonil, Aram Michell Peñaflor Moysen cerró como el mejor mexicano de la jornada al ubicarse en el sitio 28 con un tiempo de 51:14 minutos, mientras que Erik Ramos concluyó en el peldaño 46 con 55:10 minutos; Nicolás Probert Vargas no logró finalizar el recorrido. La medalla de oro correspondió al brasileño Miguel Hidalgo (49:02 minutos), acompañado en el podio por el australiano Matt Hauser (49:20 minutos) y el neozelandés Hayden Wilde (49:43 minutos).

La actividad para la delegación mexicana en tierras emiratíes continuará este sábado con la competencia de relevos mixtos, donde el equipo integrado por Rosa Tapia, María López, Aram Peñaflor y Nicolás Probert medirá fuerzas ante otras 17 naciones en busca de cerrar su gira con puntos clave en el proceso clasificatorio olímpico.