Ciudad de México, México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que hay muy buenas noticias económicas para el país, ya que, de acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz, en octubre de 2026 se vendieron 3 mil 301 vehículos pesados al mayoreo, 26.8 por ciento más que en octubre de 2025, y 137 mil 395 vehículos ligeros, un aumento de 3.1 por ciento.

Mientras que la producción de autopartes en México marca un nivel sin precedentes con 85 mil 820 millones de dólares (mdd) entre enero y agosto de 2026, un crecimiento del 8.31 por ciento respecto al año pasado.

Además, México se encuentra en el tercer lugar de menos desempleo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo por detrás de Japón y Corea.

“Hay muy buenas noticias económicas, la producción de vehículos pesados, la venta de vehículos ligeros en México, son muy buenas noticias para el país. Estamos cerrando septiembre, por lo menos, y octubre en una muy buena situación”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Resaltó que en septiembre, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial, con cifras desestacionalizadas, se situó en 101.5 puntos, lo que representa un incremento de 1.4 por ciento respecto a septiembre de 2025. Aunado a que las Bolsas de Valores que operan en México alcanzaron nuevos máximos históricos.