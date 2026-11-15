Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.– El desarrollo del campo Trión, ubicado frente a las costas de Tamaulipas, representa una oportunidad estratégica para fortalecer la economía estatal, atraer inversiones, impulsar la participación de empresas locales en la cadena de suministro y generar empleos especializados, al tratarse del primer proyecto petrolero en aguas ultraprofundas de México.

La secretaria de Economía, Anabell Flores Garza, acompañó al gobernador Américo Villarreal Anaya en un recorrido por el Deepwater Thalassa, buque especializado en perforación de aguas ultraprofundas que participa en el desarrollo de este proyecto, operado por Woodside Energy.

Durante la visita fueron recibidos por Stephan Drouaud, Alfonso Solís Haces y Jimena de la Torre, representantes de Woodside Energy, quienes presentaron los avances técnicos y operativos del proyecto, que registra un 71% de avance y contempla una inversión de 10 mil 434 millones de dólares, destinada a su desarrollo y operación.

Como parte de la agenda, también recorrieron el buque Solitaire, donde conocieron los trabajos relacionados con la infraestructura de interconexión de gas del campo Trión con el gasoducto Sur de Texas–Tuxpan, componente estratégico para el aprovechamiento de los recursos energéticos del Golfo de México.

Desde el ámbito económico, Flores Garza destacó la importancia de aprovechar la magnitud de esta inversión para fortalecer la participación de las empresas tamaulipecas en actividades de proveeduría, servicios industriales, transporte, mantenimiento y logística especializada, así como promover la formación de capital humano que responda a las necesidades de esta industria.

El proyecto también representa una oportunidad para fortalecer la actividad de los puertos de Matamoros, Altamira y Tampico, mediante la movilización de equipos, suministros y servicios vinculados con las operaciones costa afuera, favoreciendo el desarrollo de nuevas capacidades productivas en la entidad.

La titular de Economía señaló que uno de los objetivos es ampliar las oportunidades de vinculación entre las empresas locales y las grandes inversiones que llegan al estado, para que proyectos de esta dimensión puedan traducirse en mayor actividad económica, empleos especializados y oportunidades de crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas.

El campo Trión contempla la perforación de 24 pozos submarinos y tiene previsto iniciar su producción en 2028, lo que abre una perspectiva de actividad económica de largo plazo para Tamaulipas, particularmente en los sectores energético, industrial, portuario y de servicios especializados.

En el recorrido también participaron el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, y Gustavo Guzmán Fernández, director general de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas.

Con la visión de desarrollo económico impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Economía trabaja para fortalecer las capacidades productivas del estado, promover la integración de proveedores tamaulipecos y aprovechar las oportunidades que genera este proyecto de alcance nacional, con el propósito de que sus beneficios se reflejen en más inversión, empleo y bienestar para las familias de Tamaulipas.