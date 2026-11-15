Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de Familia UAT, reafirmó su compromiso con el bienestar de las comunidades de la entidad al participar en la brigada “Transformando Familias”, que realizó el Sistema DIF Tamaulipas en el municipio de Valle Hermoso.

En las actividades desarrolladas en la Unidad Deportiva del Poblado Anáhuac, participó el Voluntariado de Familia UAT, la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán y la Facultad de Medicina Matamoros.

Con estas acciones la Universidad fortalece la vinculación con el Sistema DIF Tamaulipas y el Gobierno del Estado, para acercar servicios gratuitos a las familias tamaulipecas, promoviendo una atención cercana y solidaria.

Bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado y la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, la institución sigue sumando esfuerzos para fortalecer la solidaridad, la responsabilidad social y la cercanía con las comunidades de Tamaulipas.

Los universitarios, estudiantes de servicio social y docentes, colaboraron en servicios de orientación médica y promoción de la salud, mediante la toma de presión arterial, medición de peso y talla, así como asesoría preventiva enfocada en la identificación de factores de riesgo asociados a las enfermedades crónico-degenerativas y la adopción de hábitos saludables entre la población, entre otros.