Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de la salida de al menos 60 funcionarios tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), las actividades relacionadas con el proceso electoral federal 2026-2027 continúan conforme a lo programado, aseguró Sergio Bernal Rojas, vocal ejecutivo del organismo en Tamaulipas.

El funcionario sostuvo que los trabajos técnicos, operativos y logísticos se mantienen en marcha en todo el país, respaldados por la planeación previamente establecida para el desarrollo de los próximos comicios.

Explicó que será el Consejo General del INE el encargado de revisar la estructura ejecutiva de la institución y determinar oportunamente la forma en que serán cubiertas las vacantes derivadas de las renuncias registradas.

Bernal Rojas destacó que a un mes de la dimisión de Taddei Zavala no existe afectación en la ruta de trabajo definida para la organización electoral, ya que tanto las juntas locales como las distritales continúan desarrollando las actividades previstas en el calendario oficial.

“Existe una hoja de ruta clara”, expresó al referirse al programa de actividades que guía las acciones de las 32 juntas locales y los 300 órganos distritales del país rumbo a la elección del próximo año.

Señaló que el personal del Servicio Profesional Electoral permanece atento a las decisiones que adopte el Consejo General del INE respecto a la conducción temporal del organismo, manteniendo en todo momento el apego a los principios rectores de la función electoral.

Respecto a las investigaciones que se realizan en oficinas centrales del INE, indicó que las juntas locales se mantienen abiertas a colaborar en caso de que se requiera información adicional.

Precisó que los procedimientos relacionados con adquisiciones y otros asuntos que forman parte de las indagatorias corresponden al ámbito central de la institución, aunque las representaciones estatales brindarán las facilidades necesarias si alguna autoridad solicita datos o documentación.

Asimismo, recordó que el Instituto cuenta con órganos de control interno y con mecanismos específicos de supervisión que se aplican tanto en las juntas locales como en los consejos distritales.

Finalmente, Bernal Rojas evitó emitir una opinión sobre las circunstancias que rodearon la salida de Guadalupe Taddei, aunque reiteró que existe certidumbre sobre el rumbo institucional y que los acontecimientos recientes no representan un obstáculo para la organización del proceso electoral de 2027.