Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Así van a una derrota segura. Traen una negra historia de corrupción y desprestigio, que ahora engrosan al perfilar a candidatos con antecedentes o vinculados a proceso.

El PAN Tamaulipas sigue cavando su propia tumba. Colocarán el último clavo el primer domingo de junio del 2027 ¿o antes?.

Si Don Truko Verástegui sigue al servicio del cabecismo, como parece, en Nuevo Laredo postularán por la alcaldía a YAC, ex jefa de Desarrollo Social que araña las puertas de cualquier penal y de milagro anda en libertad. Está vinculada a proceso y en cualquier momento se espera su aprehensión.

Por tercera vez, apoyada por el cañero “ingeniero” electoral, sería candidata a la presidencia neolaredense, con lo cual escribiría la tercera derrota anunciada.

Claro que, si no está sentenciada, desde un reclusorio podría disputar el ayuntamiento, sin que implique que, si gana, la autoridad tenga que ponerla en libertad (se recuerda el caso de Kiko López Villafranca, en San Carlos). La suplente sería la ganadora.

Caso similar en el sur, Tampico. El pupilo de Truko y Gloria es Jesús “El Árabe” Nader, ex alcalde con cuentas pendientes y señalado en cuatro expedientes de la Fiscalía Anticorrupción como parte del saqueo del cabecismo en la Secretaría de Salud, que llevó al gobierno de la 4T a presentar hasta 15 denuncias penales tan solo de ese sector.

Se avizora bote para no pocos.

Para que no se le “olvide” al ex alcalde que trae “hebra”, medios nacionales y estatales le acaban de recordar que esta semana tiene tres citatorios para que responda por un presunto daño patrimonial a la hacienda pública que suma 136.2 millones de pesillos (que pueden ser más).

No es algo nuevo y el PAN, Truko y Nader lo sabían. Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía el 19 de agosto de 2025, es decir, hace más de un año. Nadie puede alegar persecución política.

Son cinco contratos asignados por El Árabe a empresas de los huachicoleros Carmona Angulo, cuando fue secretario de Administración del cabecismo. Presidía el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Gobierno del Estado.

Solo para que no se le olvide a quien ya se cree candidato del PAN a la alcaldía del puerto, le recordaron que perteneció -o pertenece- al cuadro chico de Cabeza de Vaca.

Según el dato, los contratos, fuera de reglamentación, fueron asignados a Grupo Industrial Permart y Grupo Joser, propiedad de los huachicoleros.

Los presuntos delitos por los que “jalan” a Nader son uso ilícito de atribuciones y facultades. La pregunta es ¿también se atreverá a declarar que “no me mandaba solo” y las instrucciones las recibía de Cabeza de Vaca?.

El fuero de diputado federal se le acabará pronto. Si llegara a ganar la alcaldía, lo cual es muy difícil, los presidentes municipales no gozan de inmunidad. A la larga lo alcanzará el lago brazo de la Ley.

Más le vale al “ingeniero” electoral que busque un buen suplente de Jesús -a lo mejor a su hermana Alba Verástegui-, si es que persiste en seguir adelante con su plan, o bien que aborte el proyecto y seleccione a otros.

Se sabe que hay otros ex alcaldes que pronto serían vinculados a proceso, a quienes el partido azul invitó para que sean sus candidatos. Si los ganchan antes de las elecciones no podrán hacer campaña.

Por hoy nos ocuparemos de esos dos casos. Hay más. Algunos dejaron Acción Nacional porque no le vieron futuro, como Andrés Zorrilla, de Madero, quien ahora aparece como del Verde Ecologista.

En asuntos electorales, hay borlote en el ejido entre el Tribunal Electoral y el Congreso del Estado.

¿Pueden ordenarle los magistrados electorales al Poder Legislativo? Es lo que hicieron en una reciente sentencia: “Se ordena al Congreso del Estado que, en el ámbito de sus atribuciones, realice y concluya los actos necesarios para armonizar la Constitución Local en materia de revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, dentro del plazo y conforme a los términos establecidos en el apartado de efectos de esta sentencia”.

El proyecto fue de René Osiris Sánchez Rivas, un dinosaurio que tiene largos años cobrando en el Tribunal doméstico.

Pues bien, con fecha 17 de noviembre Eliphaleth Gómez Lozano, presidente del Congreso apeló a la Sala Superior del TRIFE, donde se le dio el número de expediente SUP-JG-114/2026.

Veremos. A lo mejor la gente del tribunal se anda metiendo en camisas de once varas.

Y tiene razón el líder del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, que por ahora no corresponde despojar de la medalla Luis García de Arellano al ex basquetbolista Manuel Raga Navarro, solo por comentarios de irregularidades de cuando fue jefe estatal de Deportes.

Le dinos una revisada al decreto que crea la medalla, y mire que no contiene mecanismo de retiro de la presea y menos del regreso del dinero recibido (que es buen billete). Pendientes.