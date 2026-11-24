Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud estatal reconoció que persisten dudas entre la población sobre la necesidad de aplicarse refuerzos contra COVID-19, situación que ha provocado un avance más lento en la campaña de vacunación en comparación con la inmunización contra la influenza.

Al respecto, el secretario de Salud Ricardo Guerrero Morales, informó que mientras la vacunación contra influenza alcanza ya un avance del 34 por ciento de la meta estatal, la cobertura contra COVID-19 se mantiene en 22 por ciento.

Explicó que la principal inquietud detectada entre la ciudadanía es la creencia de que ya no resulta necesario volver a vacunarse.

«COVID va un poco más lento. Me han estado reportando mis compañeros de los distritos que la gente tiene dudas o tiene temor porque ya se vacunó», señaló.

Ante ello, hizo un llamado a la población para acudir a los módulos de inmunización, al destacar que las vacunas disponibles corresponden a las versiones actualizadas de Moderna y Pfizer, diseñadas para brindar protección frente a las variantes más recientes del virus.

El funcionario recordó que en las próximas semanas podrían incrementarse los casos de enfermedades respiratorias debido al descenso de las temperaturas, por lo que insistió en la importancia de completar los esquemas de vacunación.

Asimismo, anunció que del 26 de noviembre al 17 de diciembre se llevarán a cabo Ferias de la Salud en los 12 distritos sanitarios del estado.

Estas jornadas incluirán vacunación, detección de enfermedades, pruebas de Papanicolaou, acciones de control de peso y talla, además de campañas de esterilización y vacunación canina.

Por otra parte, informó que Tamaulipas continúa sin registrar casos de sarampión y mantiene las acciones preventivas de vacunación y vigilancia epidemiológica en coordinación con los distritos de salud.