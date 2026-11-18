Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, Sergio Iván Bernal Rojas, consideró que la rendición de cuentas debe formar parte de todas las instituciones públicas y consideró que los procesos de revisión y auditoría deben desarrollarse con total transparencia.

Al referirse a las auditorías y cuestionamientos dirigidos a oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, señaló que la autonomía institucional no excluye los mecanismos de fiscalización.

“La rendición de cuentas debe ser parte de un concepto transversal en todas las instituciones del Estado mexicano”, expresó.

Bernal Rojas recordó que el INE ha estado sujeto históricamente a procesos de auditoría y revisión, por lo que consideró que las instancias competentes deben realizar el trabajo que les corresponde.

“En su autonomía no implica que no. Hemos tenido auditorías a lo largo de toda nuestra historia”, sostuvo.

El funcionario electoral indicó que mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes, las delegaciones estatales deben mantenerse concentradas en la preparación del próximo proceso electoral.

“Estamos en la carrera del proceso electoral, en la dinámica, en la búsqueda del poder público”, señaló.

Respecto a los cuestionamientos sobre la confianza ciudadana en el organismo electoral, destacó que la fortaleza del instituto se encuentra en la participación de los ciudadanos y en los resultados acumulados a lo largo de su historia.

Asimismo, destacó que la integración de las casillas y buena parte de las tareas electorales continúan descansando en la participación ciudadana.

En relación con las críticas sobre salarios y prestaciones dentro del organismo, Bernal Rojas señaló que toda la información institucional se encuentra sujeta al escrutinio público y a los mecanismos de transparencia correspondientes.

Para concluir, insistió en que el principal reto del instituto en esta etapa es garantizar la adecuada organización de los procesos electorales que se desarrollarán en el país.