Por Agencias

Acapulco, Guerrero.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de inauguración de la primera etapa del hospital regional de alta especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en la colonia Costa Azul, edificado en lo que anteriormente fue el Centro Internacional Acapulco.

La tarde del viernes, en un ambiente festivo, al grito de «¡presidenta, presidenta presidenta!, ¡Claudia, Claudia, Claudia!», Sheinbaum Pardo dio a conocer que el próximo lunes 25 de agosto iniciará la consulta externa y posteriormente las especialidades. Resaltó que cuenta con ocho quirófanos totalmente equipados, además de las especialidades.

La mandataria subrayó que «llegamos para continuar y avanzar con la transformación», e indicó que del primero de octubre a la fecha, 31 hospitales han sido inaugurados, así como 12 centros de salud, en seguimiento al trabajo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Enfatizó que «la ha pasado difícil Acapulco estos años», tras el paso de los huracanes Otis y John, y destacó el programa de rescate Acapulco se transforma contigo, a través del cual se invertirán este año más de 7 mil millones de pesos en obras de agua potable, drenaje, plantas de tratamiento, una planta de separación de residuos, y también en labores de limpieza e iluminación.

El director del Issste, Martí Batres Guadarrama, sostuvo que este nuevo hospital, con inversión de más de 3 mil millones de pesos, será el más moderno de todo Guerrero, mejor que cualquier otro hospital público y privado de esta entidad.

Especificó que contará con acelerador lineal para atención del cáncer, equipo de resonancia magnética, sala de hemodinamia, quirófanos, 50 salas de hemodiálisis, 250 camas hospitalarias y 250 no hospitalarias, con un baño para cada dos camas hospitalarias, estará totalmente equipado para atención de 30 especialidades.

De arranque, la consulta externa, farmacia, áreas de gobierno y área de enseñanza iniciarán el lunes próximo, y en los días siguientes las salas de urgencia, laboratorios y resto de los espacios.

Mientras tanto, se aprovechará para capacitación, calibración de equipos y limpieza exhaustiva de las instalaciones.

La primera actividad de la gira de la presidenta este fin de semana en Acapulco, contó con la presencia de autoridades y mandos de Marina, Salud, Turismo e Issste, Fonatur y Bienestar, además de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y la presidenta municipal Abelina López Rodríguez. (Héctor Briseño/La Jornada).