Por Redacción

Ciudad de México.-La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió recomendaciones para evitar que la población sea víctima de estafas o fraudes cibernéticos al realizar la compra de vehículos anunciados en redes sociales.

Uno de los esquemas que se llega a ofertar es la promoción de flotillas de vehículos en remate, donde los ciberestafadores publican anuncios que prometen descuentos atractivos en grandes cantidades de autos, supuestamente provenientes de empresas, concesionarios o instituciones.

Las ofertas fraudulentas suelen incluir vehículos inexistentes, autos clonados, unidades con antecedentes delictivos, como robo o tráfico, los cuales son promocionados a través de perfiles falsos y utilizan fotografías manipuladas para hacer que las publicaciones parezcan legítimas. Los ciberdelincuentes presionan a los interesados con vender a otros clientes para que realicen un depósito y una vez hecho, desaparecen.

Ante estas situaciones, la SSPC exhortó a la ciudadanía a ejercer medidas preventivas antes de concretar cualquier transacción y emite las siguientes recomendaciones:

Desconfiar de precios excesivamente bajos, si están por debajo del valor promedio del mercado.

Evitar transferir dinero para apartar algún vehículo, antes de haber inspeccionado la unidad en persona y confirmar la identidad del vendedor.

Verificar cuidadosamente la identidad del vendedor y revisa la documentación del vehículo.

Consultar el estatus legal del vehículo en la plataforma oficial del Registro Público Vehicular (REPUVE): https://www2.repuve.gob.mx:8443/ciudadania/

Evitar encuentros en lugares solitarios o privados, de preferencia con videovigilancia o presencia policial.

Verificar el estado mecánico del vehículo, acudir con un mecánico de confianza.

Desconfiar de perfiles falsos en redes sociales o con poca actividad.

Formalizar la operación con un contrato firmado por ambas partes y validado ante la autoridad competente.

Evitar compartir fotos de identificaciones, estados de cuenta o ubicaciones exactas.

Consultar plataformas de venta de vehículos verificadas, con portales con sistemas de verificación de vendedores, historial de reputación y atención a usuarios.

Si se requiere orientación se puede consultar la Ciberguía a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

“Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana refrenda su compromiso con la ciberseguridad de los consumidores y la población en general”, indicó la SSPC en un comunicado oficial.