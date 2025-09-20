Por Agencias

Villahermosa. Tabasco.- El fiscal de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez, estimó que Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de la entidad, podría ser sentenciado hasta a 158 años de prisión en caso de ser declarado culpable por los delitos del fuero común de los cuales se le acusa.

«La penalidad que alcanzaría sería, por lo que hace al secuestro de 50 a 100 años, por lo que hace a la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años y por la extorsión de 20 a 40 años. Esa es la penalidad que alcanzaría en caso de resultar sentenciado», señaló el funcionario en entrevista colectiva.

Asimismo, señaló que el organismo a su cargo está en espera de la audiencia, prevista para este viernes, y explicó que ésta se llevará a cabo de manera virtual con el penal del Altiplano, en el Estado de México; aunque no especificó qué juzgado estará a cargo.

El fiscal no descartó que se realicen otras detenciones en torno a este caso.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Carlos Reséndez, precisó que la audiencia inicial contra Bermúdez Requena será privada. (René Alberto López/La Jornada).