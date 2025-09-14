Por Agencias

Ciudad de México.- Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de la organización criminal conocida como La Barredora, se encuentra detenido en Paraguay. El gobierno solicitó su detención con fines de extradición y enfrentará un proceso legal que puede tardar meses, indicaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

Aunque anoche la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló en un comunicado de que Bermúdez Requena ya había sido trasladado a México, aclararon que su proceso de extradición tardará tiempo.

En Asunción, la Fiscalía General de Paraguay confirmó que México ya solicitó la entrega de Bermúdez Requena y que la tarde de este sábado se tiene prevista una primera audiencia, reportó la agencia AFP.

El ex funcionario fue detenido ayer en una casa en la cual tenía joyas de oro, dinero en efectivo y otros valores con los cuales solventar su estrategia de evasión de las autoridades mexicanas, aunque gracias a la Ficha Roja solicitada por autoridades mexicanas y emitida por la Interpol, Bermúdez Requena, quien era buscado en más de 190 países, fue detenido.

Las fuentes consultadas refirieron que Bermúdez Requena ingresó ilegalmente a Paraguay, donde fue ubicado gracias a las labores de inteligencia que realizaron de manera coordinada los servicios de inteligencia de esa nación sudamericana y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC).

Bermúdez Requena fue designado secretario de Seguridad Pública de Tabasco, por el actual senador morenista Adán Augusto Hernández, el 11 de diciembre de 2019, cuando el legislador fungía como gobernador de esa entidad, y según las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), allí construyó una organización delictiva con integrantes del crimen organizado y miembros de la Policía Estatal.

La organización delictiva que dirigía Bermúdez Requena fue identificada como La Barredora y sus actividades estaban concentradas en extorsión a empresarios y comerciantes, tráfico de personas y drogas, así como a la realización de secuestros.

Aunque la organización delictiva controlaba territorio en los estados de Tabasco y Chiapas, en 2024 en el grupo surgió una disputa por el liderazgo y presuntamente se dividió en tres facciones, por ello se establecieron con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, huyó del país luego de que en febrero del 2025 se diera a conocer que se había librado una orden de aprehensión en su contra y que era el líder de La Barredora, lo cual fue difundido en julio por el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar.

De acuerdo con la información obtenida, el que fuera colaborador de Adán Augusto Hernández López huyó a través de Yucatán, donde abordó un vuelo con destino a Panamá, posteriormente viajó a España y luego se ocultó en Brasil, pero finalmente fue detectado ayer en Paraguay.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, advirtió este sábado en un mensaje en la red social X que su país «no será refugio de criminales».

El mandatario difundió un video de la operación para la captura en la que se observa a agentes con armas largas y ropas militares intentando derribar la puerta de la vivienda donde se encontraba Bermúdez Requena.

El detenido sin embargo no opuso resistencia y se le observa conversando con autoridades sentado en un sillón.

“Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal La Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta detención es resultado del trabajo coordinado entre nuestras agencias de seguridad e inteligencia, con el gobierno de México, escribió el mandatario paraguayo. (Gustavo Castillo García/La Jornada).