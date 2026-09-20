Por Redacción

Xicoténcatl, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas seguirá impulsando en el municipio de Xicoténcatl obra pública y acciones en salud, educación y de apoyo al campo, trabajando «hombro con hombro» con su presidenta municipal para consolidar los avances y el bienestar, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Como parte de su compromiso, durante el informe de la presidenta municipal Mariela López Sosa, el gobernador del estado expresó toda su disposición para sumarse a la terminación del Centro de Rehabilitación y Estimulación para el Autismo (CREA), un espacio único en la región y de gran beneficio para esta comunidad.

«Sepan que cuentan con el Gobierno del Estado, que si estamos aquí presentes es porque los tenemos presentes, porque sabemos y vemos cada una de las condiciones de nuestro ámbito social. Los tenemos a ustedes presentes en las tomas de decisiones y oportunidades que nos da la gestión de esta gran responsabilidad que también ustedes me encomendaron», expresó.

Ante la presencia de secretarios del gabinete estatal, Américo Villarreal destacó los apoyos al campo en esta región y aseguró que el anuncio que hizo recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum de la apertura del mercado de Estados Unidos a la compra de azúcar impactará positivamente en esta zona cañera.

Además, reconoció el esfuerzo de las y los ganaderos de Xicoténcatl, que han participado en el control de la tuberculosis, la brucelosis bovina y del gusano barrenador, «eso nos da oportunidad de tener mejores precios de nuestra producción pecuaria y que seguimos trabajando en buscar esas alternativas», dijo.

En materia de educación, reiteró que el objetivo de su administración es que todo niño, niña y adolescente tamaulipeco siempre tendrá un pupitre, un aula y un maestro frente al grupo para poder recibir la educación lo más pertinente posible para los retos que a ellos les va a tocar enfrentar en su generación.

Agregó que en estos cuatro años se han aplicado más de 3 mil millones de pesos en mejorar la infraestructura de las escuelas de más de 2,400 planteles de educación básica y de educación primaria en todo el estado, además de la entrega de uniformes, útiles escolares y libros de texto gratuitos.

Indicó que los Programas Federales del Bienestar en Xicoténcatl benefician a alrededor de 6 mil personas, lo que implica una derrama anual de 217 millones de pesos al año, mientras que de paquetes de ayuda alimentaria se distribuyen más de 26,000 cada año.

El gobernador explicó que está muy atento a la ejecución de obra pública y se trabaja con el municipio para mejorar vialidades, hacer calles con concreto y mejorar los caminos rurales.

Al dar la bienvenida al gobernador, la presidenta municipal de Xicoténcatl, Mariela López Sosa, agradeció su presencia en este ejercicio de rendición de cuentas.

«Saludo con respeto al señor gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya. Gracias por su presencia, gracias por acompañarme en esta rendición de cuentas que hago al pueblo de Xicoténcatl. Gracias, señor gobernador, bienvenido a nuestro pueblo», mencionó.

Afirmó que cada obra, cada programa, cada acción que forma parte de este informe tiene un propósito claro: que los apoyos lleguen a quienes lo necesitan; que las obras respondan a las necesidades de las comunidades y que los servicios estén cada día más cerca de la ciudadanía.

Al gobernador lo acompañaron en este informe: Earl Tuexi Amaro, jefe de la Oficina del Gobernador; Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública; Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura; Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo; Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación; Marco Antonio García Barrientos, consejero jurídico de la Oficina del Gobernador; Germán Fernández Guzmán, director general del Instituto Tamaulipeco de la Vivienda, y José Alfonso Robledo Ramírez, subsecretario de Proyectos y Licitaciones, en representación del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya.