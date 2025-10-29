Por Redacción

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) exhorta a la población a reforzar las medidas de autocuidado y prevención ante las lluvias que se registran en el territorio nacional.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, (SMN) continuarán las lluvias muy fuertes a intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, así como lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Guerrero y Chiapas, además de chubascos e intervalos de lluvia en entidades del centro, occidente y sureste del país.

Estas condiciones pueden reducir la visibilidad en caminos y carreteras, elevar los niveles de ríos y arroyos, y provocar encharcamientos, deslaves o inundaciones.

El Gobierno de México, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, mantiene activos los protocolos de monitoreo y atención para reducir riesgos y proteger a la población. Las brigadas de los tres órdenes de gobierno trabajan de manera permanente en territorio, pero es fundamental que la ciudadanía también participe aplicando medidas preventivas.

Se recomienda evitar cruzar zonas inundadas o con corriente de agua, mantener limpias las coladeras y desagües, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia, y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

Si vives en una zona propensa a deslizamientos, inundaciones o cerca de cauces, identifica rutas seguras y el refugio temporal más cercano. En caso de emergencia, sigue las indicaciones de Protección Civil local y reporta cualquier situación de riesgo.

Infórmate a través de fuentes oficiales; @CNPCmx, @conagua_clima

La participación ciudadana es clave para reducir daños y proteger la vida. La prevención es nuestra fuerza.

