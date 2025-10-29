Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, en seguimiento a la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de fortalecer la educación, la innovación tecnológica y la sostenibilidad en la gestión del agua, presentó la propuesta académica para la creación del Diplomado en Hidráulica para la Gestión y Sostenibilidad del Recurso Hídrico.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, sostuvo una reunión con el director de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Vicente Paul Saldívar Alonso, donde se presentó la propuesta y se avanzó en la definición de los lineamientos iniciales del programa.

Durante el encuentro, Quiroga Álvarez destacó que esta iniciativa permitirá abordar un tema prioritario para Tamaulipas: la urgencia de formar nuevas generaciones de ingenieros en hidráulica, fortaleciendo la capacidad técnica del estado para enfrentar los retos hídricos actuales y futuros.

Por su parte, el director de la FIC refrendó su disposición para trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, a través de la secretaría, con el fin de articular el diplomado y garantizar su pertinencia académica y técnica.

Dentro de este marco, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT colaboran en el co-diseño del programa y la definición de la población objetivo, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas e institucionales que contribuyan a la modernización del sector y al desarrollo sostenible de Tamaulipas.

Por último, Quiroga Álvarez dijo que el Gobierno del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso con la educación, la innovación y la gestión responsable del agua, pilares fundamentales para el bienestar y desarrollo social de las y los tamaulipecos.