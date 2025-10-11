Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar del incremento en el caudal de los diez ríos más importantes del centro y sur del estado no existe riesgo de desbordamiento, aseguró el titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez.

“Hay suficiente capacidad de conducción. Las crecientes no representan peligro para la población”, afirmó.

Desde hace una semana, tras el ingreso del frente frío número 4, se ha mantenido monitoreo constante sobre los ríos Guayalejo-Tamesí, que desembocan en el Pánuco, así como sobre el sistema lagunario del sur de la entidad.

En esa zona, entran 300 metros cúbicos por segundo, pero se están desfogando 500 metros cúbicos por segundo para evitar acumulaciones peligrosas.

“Se han colocado ahujas y costaleras en lagunas para captar y controlar las avenidas del río”, explicó Quiroga.

Hasta el momento, no ha sido necesario desfogar las presas, que mantienen capacidad suficiente para captar el aumento de agua.

La presa Vicente Guerrero, por ejemplo, se encuentra al 65% de su capacidad.

En la zona centro, los ríos Purificación, Corona y San Marcos también han elevado su caudal, pero sin afectar comunidades ni obstruir carreteras, puntualizó el funcionario.

De acuerdo con el gobierno estatal la infraestructura hidráulica responde, pero el monitoreo no se detiene.