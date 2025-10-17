Por Agencias

Tepotzotlán, Estado de México.- Vecinos de la colonia Paraje Fimesa secciones 1,2 y 3, durante tres horas impulsaron el paso libre en la caseta de peaje de la autopista México-Querétaro, para exigir resultados sobre las investigaciones en 93 carpetas de investigación, por una serie de abusos cometidos en sus comunidades donde además, se pretende imponer desde la alcaldía de Tultitlán el nombre de Cuarta Transformación a sus colonias.

Los manifestantes entre las once de la mañana y dos de la tarde, mantuvieron el levantamiento de barras en plaza de cobro, para exigir a la Fiscalía Anticorrupción con sede en Naucalpan proceda en contra de injusticias cometidas durante el gobierno de la ex alcaldesa Elena García Martínez, cuando se promovió el desalojo y demolición de viviendas con el argumento de que recupera terrenos.

Exigen que las carpetas de investigación sean turnadas a los jueces y que se entregue a las comunidades un escrito en el cual se confirme de manera oficial que la colonia Paraje Fimesa secciones 1,2 y 3, no tendrá el nombre de Cuarta Transformación y conservará su actual nomenclatura.

Cabe recordar que en noviembre del 2024, en la Gaceta del Ayuntamiento de Tultitlán se hizo oficial el acuerdo mediante el cual se crea la colonia Cuarta Transformación, con las comunidades de Paraje Fimesa 1,2, 3 y con ello se cambió los nombres de sus 47 calles a lemas empleadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Una comisión de afectados aceptó la propuesta de ser atendidos en la Fiscalía Anticorrupción, y con esa promesa los inconformes se retiraron de la plaza de cobro. (Silvia Chávez/La Jornada).