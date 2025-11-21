Por Agencias

Ciudad de México. El secretario de la Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo una reunión de trabajo ayer con el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson y el General Greg Guillot, Comandante del Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM), en la Ciudad de México.

La Semar informó que durante el encuentro, ambos líderes revisaron las oportunidades de entrenamiento conjunto, actuales y futuras, con el propósito de fortalecer las capacidades operativas en beneficio de la seguridad marítima y regional, proponiendo mejoras a la iniciativa NAMSI (Iniciativa de Seguridad Marítima de América del Norte).

Señaló que las conversaciones se desarrollaron en un marco de absoluta colaboración y cordialidad, reafirmando los cuatro ejes que guían la relación bilateral entre México y Estados Unidos: responsabilidad compartida, entendida como el reconocimiento de que los desafíos de seguridad requieren un esfuerzo conjunto y corresponsable de ambas naciones.

Confianza mutua, basada en el diálogo franco, el intercambio técnico y la cooperación institucional sostenida. Respeto a la soberanía, principio indispensable para cualquier mecanismo bilateral y fundamento del actuar de la Secretaría de Marina.

Asimismo, cooperación, mediante la cual México participa en iniciativas de seguridad con plena autonomía en la toma de decisiones y bajo marcos conjuntos previamente acordados.

También se destacó el trabajo que se realiza a través de la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral (BMCR), un mecanismo consolidado que permite alinear capacidades militares, compartir mejores prácticas y enfrentar amenazas comunes de manera coordinada, «siempre con pleno respeto al marco jurídico de cada país».

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso con la seguridad nacional y la cooperación internacional responsable, privilegiando acciones que contribuyan a la paz, estabilidad y prosperidad de la región. (César Arellano e Iván Evair Saldaña/La Jornada).