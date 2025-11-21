Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que en lo que va del año se han retirado 250 cámaras de video vigilancia no autorizadas, colocadas por integrantes de grupos criminales en postes de alumbrado público.

El funcionario explicó que al asumir el cargo en junio detectó la presencia de dispositivos ajenos al sistema oficial de seguridad, por lo que instruyó a la Guardia Estatal a revisar si estaban en espacios públicos o privados. “Cuando están en postes del gobierno ahí las quitamos, cuando son en propiedad privada no”, aclaró.

Pancardo Escudero detalló que el operativo se ha extendido a distintas regiones de Tamaulipas, desde la franja fronteriza hasta municipios del centro y sur como El Mante y Altamira.

Subrayó que las cámaras ilegales no forman parte del C5 y que incluso se conectaban de manera irregular a la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El funcionario adelantó que en la capital del estado se trabaja con delegados y coordinadores de la Guardia Estatal para instalar cámaras en zonas estratégicas, sin sustituir la presencia policial. “Estamos reforzando la vigilancia en puntos críticos donde se requiere mayor control”.

La desinstalación de 250 cámaras clandestinas refleja la estrategia de Seguridad Pública para recuperar el control de la videovigilancia en Tamaulipas. Mientras se retiran dispositivos ilegales, la Guardia Estatal busca fortalecer la cobertura oficial en áreas sensibles, con el objetivo de garantizar seguridad sin depender de estructuras ajenas al Estado.