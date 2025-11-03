Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La industria gastronómica en la frontera vive una contracción silenciosa pero contundente. Pablo Reyna Quiroga, vicepresidente de la CANIRAC, dijo que 40 restaurantes han cerrado oficialmente en Matamoros en lo que va del año, cinco de ellos solo en el último mes.

La cifra no incluye los que están en proceso de cierre, pero ya han comenzado a devolver equipos y cancelar servicios con proveedores.

Las causas son múltiples y estructurales: falta de acuerdos en el TEMEC, bajo dinamismo económico, salarios elevados en la frontera y una carga fiscal casi el doble de otras regiones. A esto se suman regulaciones locales que han complicado la operación de negocios pequeños y medianos.

Reyna Quiroga explicó que los datos provienen de los propios restauranteros -afiliados o no-, que se han acercado a CANIRAC en busca de apoyo. También de los gerentes regionales de marcas proveedoras de carne, refrescos, agua, hielo y cerveza, quienes han reportado la recogida de refrigeradores, estanterías y equipos, como señal clara de cierre inminente.

En Matamoros existen aproximadamente mil 250 establecimientos gastronómicos, incluyendo loncherías, taquerías, cafeterías, pollerías, marisquerías y más. Los 40 cierres registrados representan una alerta seria para el sector, que enfrenta una tormenta económica sin amortiguamiento.

La CANIRAC trabaja en acuerdos con autoridades para establecer un plan de apoyo, pero la situación exige medidas urgentes. La gastronomía no solo alimenta mesas: sostiene empleos, cultura y economía local y cada cierre es una pérdida que va más allá del menú puesto a la mesa.