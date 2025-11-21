Por Redacción/Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), obtuvo vinculación a proceso por el delito de amenazas, cometido en agravio de dos periodistas en Yucatán.

El móvil de las amenazas proviene de unas publicaciones que las víctimas realizaron en sus medios de comunicación, respecto a una cobertura periodística que efectuaron en Kanasín, Yucatán. En represalia a dichas publicaciones, Carlos «K”, las amenazó con agredirlas físicamente, exigiéndoles que bajaran la información.

Por lo anterior, la FEADLE adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), inició la carpeta de investigación correspondiente y aportó los datos de prueba suficientes para que el Juez de Control dictara la vinculación a proceso en contra de Carlos «K», además como medida cautelar la prohibición de acercarse a las víctimas.

El juez federal vinculó a proceso a Carlos Guadalupe Koyoc Uribe, dirigente de la Unión de Locatarios del Mercado San Benito y excandidato del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Kanasín, Yucatán, por el delito de amenazas contra dos periodistas en esa entidad.

De acuerdo con el comunicado 766, la Fiscalía General de la República (FGR), Koyoc Uribe habría amenazado con agredir físicamente a dos comunicadores si no bajaban información que publicaron en sus medios de comunicación sobre una cobertura periodística que efectuaron en Kanasín.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició la carpeta de investigación correspondiente y aportó las pruebas que el juez de control valoró suficientes para dictar la vinculación a proceso en contra del sujeto, y además como medida cautelar la prohibición de acercarse a las víctimas.

El hoy procesado fue presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido del Trabajo en Kanasín y, en 2021, candidato del mismo partido a la presidencia municipal.

Medios locales, como El Sol de Yucatán, señalan que en enero de ese mismo año Koyoc Uribe estuvo encarcelado por golpear a un trabajador en la comisaría de San Antonio Tehuitz, pero quedó en libertad tras llegar a un arreglo y pagar una multa a la persona agredida, debido a que buscaba la candidatura del partido.

Por su parte, el medio InformaTe Yucatán publicó que, en 2014, Carlos Guadalupe fue detenido junto con su hermano por posesión de drogas en el mercado donde es líder de locatarios. (Agencias y Redacción).