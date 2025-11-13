Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La vocería la Secretaría de Seguridad Pública emitió un breve comunicado en el que desmiente que el cantante Alfredo Olivas haya sido herido en un atentado sufrido cerca de Ciudad Victoria e internado en estado crítico en un nosocomio de esta misma capital.

“Después de que en redes sociales circularan múltiples publicaciones falsas asegurando que Alfredo Olivas había sido víctima de un atentado, el cantante reapareció en su cuenta de Instagram para calmar (él mismo) a sus seguidores y cerrar especulaciones”, reportó la vocería de la SSP.

“Olivas compartió una fotografía reciente, confirmando así que se encuentra bien y que la información difundida sobre un supuesto ataque no es verdadera”, continuó la instancia oficial.

Esa publicación generó miles de reacciones en minutos, mientras los fans exigieron frenar la difusión de noticias falsas que buscan generar alarma, refirió la vocería.

De acuerdo con diversas cuentas de redes sociales el cantante y sus escoltas habrían sido atacados por un comando de hombres armados que se movilizaban en cinco camionetas, en el que él habría recibido un balzo en el vientre y uno de sus escoltas había fallecido, versión que fue desmentida por la vocería de la SSP.