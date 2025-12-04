Por Redacción

Padilla, Tamaulipas.- Un accidente vehicular provocó la obstrucción parcial de la circulación en la Carretera Federal 101, en el tramo Padilla-Jiménez, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 59, en el sentido de norte a sur.

En el lugar se visualizó un tractocamión volcado fuera de la cinta asfáltica, así como una camioneta Ford F-150 Triton, de color negro.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) exhorta a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad y señalamientos viales.