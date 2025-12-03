Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El sector restaurantero en Tamaulipas ha logrado mantenerse en crecimiento constante pese a los retos económicos y los ajustes que se han tenido que realizar a lo largo del año.

Juan Pablo González, presidente estatal de Canirac, destacó que la industria ha registrado incrementos de entre un 3 y un 8 por ciento, dependiendo de la unidad de negocio, lo que refleja la capacidad de adaptación de los empresarios.

“Por el contrario de lo que se piensa, nuestra industria ha ido en crecimiento, no muy acelerado, pero sí constante. Hemos tratado de contrarrestar todos los factores en contra con mejorar nuestros servicios, con tener nuestros restaurantes siempre al 100 para recibir a nuestros clientes y darles la mejor experiencia posible”, señaló González.

El dirigente explicó que el esfuerzo conjunto de todos los integrantes de la industria ha permitido mantener un margen de ventas que los mantiene vivos, pese a los incrementos en insumos y servicios. “Ha habido un incremento, no es considerable, pero sí de un 3 a un 8 por ciento dependiendo de la unidad de negocio, y gracias a Dios seguimos a la alza”, agregó.

Uno de los principales objetivos de los restauranteros ha sido evitar trasladar los aumentos directamente a los platillos, buscando alternativas para mantener precios accesibles y conservar la confianza de los clientes.

González reconoció que la situación económica ha sido complicada, pero subrayó que el compromiso de los empresarios es seguir ofreciendo calidad y servicio, como una manera de sostener la fidelidad de los consumidores.

Finalmente, destacó que el sector restaurantero se mantiene como un motor de la economía local, generando empleos y ofreciendo espacios de convivencia, lo que refuerza su papel en el desarrollo de Tamaulipas.