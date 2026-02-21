Por Agencias

San Luis Potosí.- Las autoridades sanitarias detectaron un nuevo caso de sarampión en el estado, con el que suman ya cuatro personas contagiadas de la enfermedad.

Como parte de las acciones para salvaguardar el bienestar de las familias potosinas, los servicios de salud, en coordinación con autoridades educativas, realizan la revisión de cartillas de vacunación en planteles escolares, para garantizar que niñas y niños cuenten con su esquema completo.

La dependencia informó hoy que de 2025 a la fecha se han aplicado más de 302 mil vacunas, además de mantener una constante supervisión en puntos como el aeropuerto y la central de autobuses, así como la implementación de cercos sanitarios y bloqueos en zonas donde se detectan casos.

Al respecto, la titular de la institución de Salud, Leticia Gómez Ordaz, precisó que se confirmó un nuevo caso, en un menor originario de la Ciudad de México y que viajó recientemente a Lagos de Moreno, Jalisco, quien recibió atención médica y seguimiento epidemiológico.

Ya son cuatro casos de personas provenientes de otras entidades que se detectaron en San Luis Potosí.

Al catalogarlos como casos exportados, Gómez Ordaz, agregó que solo se han detectado cuatro casos de sarampión en San Luis Potosí, que corresponden a personas provenientes de otras entidades, sin embargo se realizó el cerco pertinente y no hubo ningún otro contagio.

Asimismo, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a madres, padres y población en general para acudir a su unidad médica y completar su esquema de inoculación, en tanto, el gobierno estatal refuerza las jornadas de vacunación y vigilancia ante el incremento de sarampión en el país. (Vicente Juárez/La Jornada).