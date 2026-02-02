Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada federal de Morena, Blanca Arcaceli Narro Panameño, originaria de Tampico, dijo no sentirse aludida por los llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum a trabajar en territorio, pues afirmó que cumple con las dos funciones que le corresponden: legislar y mantenerse cercana a la ciudadanía.

“La presidenta siempre nos ha llamado a andar en el territorio y no estar solo en el escritorio. El movimiento nace cercano a la gente, ellos son los que votan por ti y los que te llevan a los espacios de las curules. Yo soy una diputada que cumple con sus dos funciones”, expresó.

Pasando por alto el incidente ocurrido en Baja California donde, molesta por los políticos morenistas que le solicitaban una ‘selfie’ la presidenta los invocó a que se fueran a trabajar a territorio, Narro Panameño explicó que el llamado de Claudia Sheinbaum significa estar presente con las bases, atender sus necesidades y recoger las iniciativas que surgen de la ciudadanía para llevarlas al Congreso.

“El pueblo te elige para defenderlo, y es estar siempre pendiente de lo que requiere la gente”, dijo.

Ante cuestionamientos sobre posibles fricciones entre legisladores y coordinaciones, la diputada rechazó que exista debilitamiento dentro de Morena.

“Es un llamado normal de la Presidenta y de Luisa María Alcalde (dirigente nacional de Morena) a mantener la unidad. Hoy estamos más fuertes que nunca, tenemos una Presidenta que nos representa, es una mujer fuerte e inteligente, y estamos complacidos de trabajar con ella en unidad”, afirmó.

Narro subrayó que Morena es un movimiento que permite la libre expresión de sus integrantes, sin que ello signifique división.

“Somos un movimiento diferente, somos libres y podemos expresar lo que pensamos y sentimos, siempre bajo las normas que nos marca nuestro movimiento”, concluyó.