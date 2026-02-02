Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Asociación Farmacéutica en la zona centro del estado, Martín Tofic Salum Fares, reconoció que en la región se vive una escasez parcial de medicamentos, principalmente antialérgicos, antigripales y jarabes para la tos, derivada del incremento en enfermedades respiratorias por los cambios de clima.

Aunque aclaró que no se trata de un desabasto generalizado, sí existe la dificultad de que los pacientes tengan que recorrer dos o tres farmacias para completar sus recetas, lo que genera la percepción de falta de medicamentos.

Salum Fares subrayó que el médico juega un rol clave para orientar a los pacientes cuando no encuentran el fármaco recetado.

“Si el paciente me llama y me dice, oiga, no hay tal medicamento, pero tienen este otro, será consideración del médico autorizarle que compre una alternativa”, explicó.

Los medicamentos que más escasean son de patente, es decir, de marca. Sin embargo, la población ha mostrado mayor confianza en los genéricos o similares, lo que ha permitido nivelar la demanda. En enfermedades crónico-degenerativas, los pacientes suelen mantenerse en la marca que ya conocen y con la que están controlados.

El fenómeno se relaciona directamente con el aumento de enfermedades respiratorias en la zona centro del estado.

El stock de las farmacias se agota rápidamente:

Un ejemplo citado fue el de un lote de 10 antigripales de una marca específica, que se venden en un solo día, obligando al paciente a buscar en otro establecimiento.