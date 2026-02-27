Por Redacción

‎Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Legislatura 66 del Congreso del Estado requirió información oficial para conocer el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad en los cargos ocupados por el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en particular en lo relativo a su nacionalidad y lealtad a la soberanía nacional.

‎En su exposición de motivos, la legisladora Lucero Deosdady Martínez, autora de la iniciativa aprobada con dispensa de trámite, indicó que el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece restricciones claras para quienes poseen doble nacionalidad y pretenden ejercer cargos públicos, exigiendo la renuncia expresa a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero.

‎“La transparencia y la certeza jurídica sobre la elegibilidad de quienes aspiran o han ocupado los más altos cargos de elección popular es un pilar fundamental del Estado de Derecho”, señaló.

‎El Punto de Acuerdo propone solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) copia certificada de los documentos que integran el expediente de registro de candidaturas del exgobernador, C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un informe sobre el estatus de su nacionalidad y constancia de las renuncias formuladas y ratificadas ante dicha dependencia, en términos de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad.

‎“El pueblo de Tamaulipas tiene el derecho a saber si quien dirigió los destinos del estado actuó bajo una lealtad plena a la soberanía nacional o si, ante procesos judiciales vigentes, pretende desconocer sus propios actos de renuncia para buscar refugio o protección en un gobierno extranjero”, resaltó.

‎Por su parte, la legisladora Ana Laura Huerta Valdovinos expresó que la iniciativa presentada permite al Congreso y a la ciudadanía saber con claridad sobre la situación jurídica del exgobernador y destacó la importancia de la transparencia en el ejercicio del poder público.

‎“La iniciativa que se acaba de presentar no es otra cosa sino darnos claridad en lo que está sucediendo. No podemos decir ahora sí soy mexicano, ahora soy de Estados Unidos. Eso es una hipocresía que no debemos dejar pasar, porque quienes nos gobiernan deben estar completamente decididos a ver por los mexicanos”, señaló.

Con la aprobación de este Punto de Acuerdo, la 66 Legislatura brindará certeza jurídica a la ciudadanía sobre la elegibilidad de quienes han ocupado los más altos cargos en el estado y garantizar la transparencia en los procesos de registro de candidatos, refirió la Legislatura en un comunicado oficial.