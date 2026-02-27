Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde morenista de Cd. Madero, Erasmo González Robledo, tiene en estos días finales de febrero señalamientos de la Auditoria Superior de la Federación por andar haciendo contratos y pagos que no están respaldados con documentos probatorios.

El alcalde Erasmo no ha podido justificar haber usado 3 millones 790 mil pesos en pagos de pruebas de laboratorio de agua potable. Tampoco esta pudiendo justificar el pago de 367 mil pesos por contratar -háganme el cabor favor- «servicio de asesoría relacionadas con la atención de auditorias». ¿Si el Tesorero municipal no puede hacer esta chamba, pues que tipo de persona tiene en ese importante cargo de la administración municipal? Además el referido alcalde Erasmo es Licenciado en Contaduría egresado de la UAT.

¿Es nuevo el alcalde Erasmo en la administración municipal? No. Él es hijo de Erasmo González Martínez, alcalde de Cd. Madero, de 1981 a 1983.

Dos.- En conferencia de prensa, la lideresa estatal del partido Morena Tamaulipas, Lupita Gómez Núñez externó su absoluto respaldo a la reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que responde a una exigencia clara de la ciudadanía: más Democracia, menos privilegios y mayor austeridad en el gasto de los recursos públicos.

Lupita Gómez, abogada de profesión, que ha sido profesora de varias universidades privadas y Agente del Ministerio Público, en rueda de prensa dijo que la iniciativa de la doctora Claudia en su iniciativa plantea una transformación a fondo «para hacer más eficiente el sistema electoral».

Nacida en el mero Matamoros, Lupita Gómez Núñez, el 30 de noviembre de 2024, asumió la presidencia estatal de Morena, en reemplazo de la diputada Yuriria Iturbide, y sin tener experiencia política previa. En el plano personal dicen los que la conocen que le tiene fobia a los festejos de la Navidad y Año Nuevo y todo lo que ello conlleva. Igual, nos reportan, para nada celebra en Enero Día del Periodista, ni en Febrero Día de la Amistad.

A reporteros el día de su toma de protesta como nueva presidenta de Morena, dijo que empezó repartiendo el periódico Regeneración. «Vengo de abajo, soy una mujer de trabajo», declaró. Madre, como es, de varias mujeres, dijo que espera que Tamaulipas tenga una mujer Gobernadora. Es mi reporte Joaquín.

Tres.-Luciendo toga y birrete, el rector de la UAT, médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, presidió la entrega de Reconocimientos al Mérito Universitario 2025, donde se distinguió a integrantes de la comunidad académica, estudiantil y administrativa por su trayectoria, desempeño y contribuciones al fortalecimiento de la Universidad.

En Asamblea Solemne, celebrada en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, el rector encabezó la entrega del galardón a un total de 264 universitarios destacados.

El rector Anaya hizo entrega de 13 premios en las categorías de Profesor Extraordinario; 70 Diplomas al Mérito Universitario; 26 distinciones de Profesor Emérito, con la Medalla “Miguel Azomoza Arronte”, símbolo del legado sembrado en generaciones de estudiantes. También otorgó 54 Medallas “Francisco T. Villarreal” a alumnos de alto promedio. NOS VEMOS.

