Por Agencias

Ciudad de México.- El gobierno federal confirmó que hoy partieron dos buques de la Secretaría de Marina con una carga de más de 814 toneladas de víveres de ayuda para la población civil de la isla de Cuba, los cuales tienen previsto arribar a ese país en cuatro días. Contienen leche líquida y en polvo, productos cárnicos, frijol, arroz, atún en agua, sardina, aceite vegetal y artículos de higiene personal, entre otros productos de primera necesidad.

Al informar de este envío, el gobierno federal recordó la tradición solidaria que ha mantenido México con América Latina y particularmente con Cuba, pero que también se ha extendido a apoyos ante los incendios en California, en Estados Unidos, y los que se registraron en Chile, así como ante las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales diversos países.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y por conducto de la Armada de México, se envió la ayuda humanitaria a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox.

En el Buque Papaloapan, que zarpó del Puerto de Veracruz a las 8 de la mañana, se transportan 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal.

Mientras que en el Buque Isla Holbox, que partió al mediodía, se transporta poco más de 277 toneladas de leche en polvo.

Además, quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas, agregó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba. Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan, así en los últimos meses hemos enviado ayuda a distintos países que han requerido de nuestro apoyo frente a los incendios en California, EU y en Chile, las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales en diversas naciones del continente”, subrayó el gobierno federal.

Apuntó que, con estas acciones, el gobierno mexicano “reafirma los principios humanistas y la vocación solidaria que lo guían así como su compromiso con la cooperación internacional entre pueblos, sobre todo con quienes en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, requieren ayuda humanitaria. Cuba y México somos pueblos hermanos, herederos de una larga historia solidaria que hoy honramos”.

Los dos barcos zarparon hoy del puerto de Veracruz con víveres provenientes de la Región Naval Central que se concentraron en el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Veracruz, desde donde se realizó el embarque. (Foto de Secretaría de Relaciones Exteriores).