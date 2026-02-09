Por Agencias

Ciudad de México.- Por medio de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se activó el protocolo de revisión tras el sismo registrado esta tarde de magnitud 5.7, epicentro al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca.

Al retomar el mensaje difundido desde la cuenta oficial del gobierno federal, no reportó sobre daños o afectaciones al momento, a causa del movimiento telúrico.

“Las autoridades aplican el protocolo de revisión por el sismo de magnitud 5.7 que se registró a las 15:42 con epicentro al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca”, indicó el gobierno federal, esto luego de que en la Ciudad de México se activó la alerta sísmica.