Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El empresario victorense Jorge “Tico” García pidió dejar de lado las aspiraciones personales para priorizar el bien común y subrayó que hoy no son tiempos electorales.

“Es evidente que hay adelantados, es como querer tapar el sol con un dedo. Todos lo sabemos. Pero yo creo que lo importante es seguir trabajando por el bienestar de la comunidad, no adelantarse con promesas que no se cumplen”, expresó.

García insistió en que su labor no se detiene y que, más allá de colores partidistas, ha invertido recursos propios para atender necesidades urgentes de la ciudad.

“Yo ya no quiero escuchar promesas, quiero ver hechos. Y eso es lo que hacemos todos los días: limpieza en colonias, apoyo a niños con discapacidad, acciones concretas que mejoran la vida de la gente”, señaló.

Cuestionado sobre si presentaría denuncias ante el órgano electoral contra quienes se adelantan en la contienda, en tiempos que no son electorales, Jorge ‘Tico’ García dijo que ‘esa es una gran ventaja mía: yo escojo mis batallas. No me peleo con cualquiera. La autoridad electoral y los partidos tienen que hacer su trabajo. Yo sigo trabajando por Victoria y cuando llegue el momento de tomar una decisión puntual, ustedes serán los primeros en saberlo”.

El empresario victorense recordó que, aunque en el pasado enfrentó procesos internos complicados, mantiene respeto por las instituciones y por la ciudadanía.

“Lo que marca la diferencia es el trabajo. Todo mundo sabe quién es Jorge ‘Tico’ García y cómo no ha parado de trabajar. Respeto a la autoridad, pero no respeto que no se cuide el bienestar de las familias de Victoria. Esa es mi prioridad y seguirá siéndolo siempre”, concluyó.