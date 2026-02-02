Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal de Proximidad Municipal detuvieron a una persona del masculino por conducir un vehículo Ford Taurus color gris en sentido contrario, a la altura de la Plaza Cornelio Reyna.

Al marcarle el alto, el conductor intentó darse a la fuga, siendo alcanzado y detenido metros adelante.

Durante la inspección, se localizaron bebidas embriagantes abiertas en el interior del vehículo.

El detenido, de nacionalidad hondureña, fue puesto a disposición del Juez Calificador en turno.

Asimismo, al no acreditar su legal estancia en el país, fue presentado ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para la verificación de su situación legal.