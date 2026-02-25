Por Redacción

Ciudad de México, México.- La Secretaría de Economía informa que, al cierre de 2025, México recibió 40,871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), la cifra más alta observada en un ejercicio anual. Este resultado implica un crecimiento de 10.8 por ciento respecto a la cifra originalmente publicada[i] al cierre de 2024, manteniendo así una tendencia creciente por quinto año consecutivo.

Con este resultado, México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global, frente a un entorno en el que los flujos de IED hacia las economías en desarrollo mostraron una caída del 2 por ciento en 2025, de acuerdo con estimaciones de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Comportamiento por tipo de inversión

Con respecto al total de los flujos de IED que ingresaron a México en 2025, la reinversión de utilidades registró la mayor participación, con un 67.7 por ciento del total, seguida por las nuevas inversiones, con un 18.0 por ciento, mientras que las cuentas entre compañías representaron el 14.3 por ciento restante.

El comportamiento de los tipos de inversión, en comparación con el año anterior, fue el siguiente:

Las nuevas inversiones crecieron 132.9 por ciento, al pasar de 3,168 mdd en 2024 a 7,378 mdd en 2025, siendo la modalidad de inversión que imprimió mayor dinamismo al flujo de IED total, reflejando la capacidad de México para atraer nuevos capitales que promuevan la adopción de tecnologías de vanguardia y el crecimiento de la productividad en la industria nacional.

Por su parte, la reinversión de utilidades registró una leve contracción, equivalente a -3.7 por ciento anual, al pasar de 28,710 mdd a 27,650 mdd, derivada de una mayor distribución de dividendos.

Finalmente, las cuentas entre compañías registraron un crecimiento anual de 17.0 por ciento, al pasar de 4,994 mdd en 2024, a 5,844 mdd en 2025, lo cual se asocia con las dinámicas de reorganización de capitales en grupos corporativos.

Durante el cuarto trimestre de 2025 se registró un flujo de IED de -5,026 millones de dólares, principalmente asociado al pago de dividendos y operaciones financieras de empresas mexicanas con sus afiliadas en el exterior. Este comportamiento no refleja cancelaciones de inversión. La variación fue compensada por nuevas notificaciones de IED materializada en los primeros tres trimestres del año, que sumaron 4,991 millones de dólares. En consecuencia, el ajuste neto al cierre de 2025 fue marginal (-35 millones de dólares) respecto a lo reportado al tercer trimestre, sin alterar la tendencia positiva que consolidó el récord histórico de flujos de IED hacia México.

Comportamiento de la IED por país de origen

En 2025, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista de México, generando flujos de IED por 15,877 mdd, lo cual representó 38.8 por ciento del total. España se ubicó en segundo lugar, con un flujo de 4,431 mdd, que equivale al 10.8 por ciento de participación. A estos países les siguieron Canadá, con 3,323 mdd (8.1 por ciento de participación), Países Bajos con 2,387 mdd (5.8 por ciento) y Japón con 2,293 mdd (5.6 por ciento).

Las 5 principales economías de origen representaron en conjunto el 69.1 por ciento del flujo total de IED recibido por México en 2025.

Por su parte, las economías de la región de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) concentraron en conjunto cerca de la mitad de la IED en 2025 (46.9 por ciento).

Comportamiento de la IED por entidad federativa

La Ciudad de México se mantiene como el principal destino de la IED en 2025, al recibir 22,381 mdd, teniendo así una participación del 54.8 por ciento del total. En comparación con el cierre del año previo, la IED en la entidad creció en 55.1 por ciento.

El segundo lugar fue ocupado por Nuevo León, la cual recibió 3,628 mdd, con una participación de 8.9 por ciento del total. En esta entidad, la IED creció en 72.9 por ciento, con respecto al cierre de 2024.

El Estado de México se ubicó como la tercera entidad federativa con mayor captación de IED en 2025, al recibir 3,279 mdd, con una participación del 8.0 por ciento. En comparación con el año previo, la IED en la entidad se incrementó en 24.1 por ciento.

Las cinco entidades federativas con mayor IED recibida en 2025 concentraron, en conjunto, el 80.2 por ciento del total nacional.

Nota metodológica:

Las cifras reportadas corresponden a inversiones formalmente notificadas ante el RNIE de la Secretaría de Economía en el periodo de corte y se presentan como cifras originalmente publicadas, las cuales son susceptibles de actualizarse en trimestres posteriores, debido a notificaciones extemporáneas de movimientos de IED.

La metodología para determinar los flujos de IED en México sigue estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).