Por Redacción

Ciudad de México, México.- Este 2026, por decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), a cargo de Pamela López Ruíz, se fortalece con un presupuesto de 26 mil millones de pesos para mejorar escuelas públicas de Educación Básica y Media Superior y, con ello, consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM), informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP señaló que con esta inversión se mejorarán las condiciones de casi 75 mil escuelas, en beneficio de 8.5 millones de estudiantes de ambos niveles en todo el país.

Delgado Carrillo explicó que los recursos del programa se entregan de manera directa al Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) de cada plantel, instancia que acuerda las acciones prioritarias en materia de ampliación y rehabilitación de sus espacios educativos, equipamiento y servicios.

Comentó que, gracias al compromiso de la Presidenta de México, en 2025 el programa llegó por primera vez a la Educación Media Superior, al considerar que contar con mejores instalaciones brinda a las y los estudiantes condiciones más adecuadas para su aprendizaje y los motiva a continuar sus estudios de bachillerato.

Recordó que en 2025 el programa LEEN dispuso de un presupuesto de 25 mil millones de pesos, con los cuales se mejoró la infraestructura de 69 mil 291 escuelas de Educación Básica; mientras que en Educación Media Superior se atendieron 6 mil 317 planteles.

Destacó que el año pasado el mejoramiento de planteles de Educación Básica y Media Superior benefició a 8.4 millones de alumnas y alumnos, quienes hoy cuentan con espacios dignos y seguros para su formación.