Por Redacción

Ciudad de México, México.- En cumplimiento a la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informa que presenta un avance acumulado de 8 mil 062 productoras y productores atendidos, quienes se encuentran registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de AGRICULTURA.

Esto porque, en la segunda jornada de operación territorial, se recibieron 4 mil 548 solicitudes de agricultoras y agricultores de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala para acceder a los incentivos del maíz blanco ciclo Primavera Verano 2025.

Cabe destacar que el estado de Querétaro ya cumplió con su meta de procesamiento de las 330 beneficiarias y beneficiarios prerregistrados que solicitaron el incentivo, el cual recibirán esta semana.

Asimismo, la Secretaría de AGRICULTURA reporta un avance estratégico de 2 mil 994 pagos dispersados, destinados a incentivar a las y los productores que cosechan este grano.

AGRICULTURA, a cargo del secretario Julio Berdegué Sacristán, habilitó 270 ventanillas de atención en los Distritos de Desarrollo Rural (DDR), Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) y Oficinas de Representación de las Entidades Federativas (OREF)—, las cuales se encuentran distribuidas estratégicamente para llegar a más productoras y productores de los seis estados.

Esta entrega de recursos no solo impulsa la productividad del campo, sino que asegura la estabilidad de un cultivo vital para la soberanía alimentaria.