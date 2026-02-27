Por Agencias

Matamoros, Tamaulipas.- Efectivos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana detuvieron este jueves a Antonio Guadalupe N, alias Lexus o Toño, a quien se atribuye ser líder del Grupo Escorpión, brazo armado del Cártel del Golfo que opera en la región fronteriza de Tamaulipas.

La aprehensión se realizó mediante un operativo implementado por tierra y aire en Matamoros, en el cual participaron la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

Durante la captura de Antonio Guadalupe N, concretada en el ejido Sandoval de Matamoros, también se arrestó a ocho presuntos integrantes de la Operativa Ranger, grupo que proporcionaba seguridad a José Alfredo N, El Contador, jefe de la facción Ciclones del Cártel del Golfo.

Además se confiscaron diversas armas, entre ellas fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes, granadas, cartuchos útiles, ponchallantas, equipo táctico y vehículos.

Los detenidos y los artículos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Reynosa, localidad también ubicada en Tamaulipas.

Como parte de estas acciones, personal del Ejército Mexicano llegó a Matamoros a bordo de tanquetas, e incluso un helicóptero aterrizó en una zona ejidal. Los militares mantuvieron cerrados los accesos a la ciudad mientras la aeronave citada sobrevolaba la región.

A su vez, el gobierno municipal de Matamoros emitió una alerta preventiva luego que se reportó una “situación de riesgo” en el ejido Sandoval. “Las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho. Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso”.

Este operativo se implementó en el contexto de las celebraciones Saludo Binacional y Fiestas Mexicanas 2026 Charro Days, encabezadas por el alcalde de Matamoros José Alberto Granados Fávila, eventos que regularmente congregan a visitantes locales y del sur de Texas, que en esta edición cuentan con la participación de la cantante Ninel Conde. (La Jornada, agencias y El Mañana de Reynosa).