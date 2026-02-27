Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la autoridad judicial vinculó a proceso a Arturo “G”, Moisés “N” y Luis Carlos “F”, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

Los hechos que se les imputan ocurrieron el 15 de diciembre de 2025, en esta ciudad fronteriza.

Tras valorar los elementos aportados por el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), el Juez de Control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, además de fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

“Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la libertad, la integridad y el patrimonio de las y los tamaulipecos”, refirió la dependencia en un comunicado.