Por Redacción

Ciudad de México, México.- El deporte es una herramienta fundamental para las personas con síndrome de Down, ya que contribuye significativamente a mejorar su condición física, fortalecer su autoestima y favorecer su integración social.

Pilar Bazán, directora de Olimpiadas Especiales México, destaca que el deporte es una de las vías más efectivas para impulsar esta inclusión: “Se han comprobado todos los beneficios, desde las mejoras en los aspectos físicos y motrices, como la coordinación y el equilibrio, hasta el control del peso y la salud cardiovascular. También hay beneficios mentales importantes: mejora la atención y la concentración, disminuye el estrés y fortalece la autoestima, lo que les permite trabajar en equipo, desarrollar autonomía y generar un sentido de pertenencia más allá de su entorno familiar”.

Aunque existen disciplinas recomendadas para iniciar, no hay una regla estricta sobre qué deporte deben practicar. “La natación es excelente para el desarrollo, la respiración y el control de movimientos; la gimnasia mejora la coordinación y la fuerza física; el fútbol fomenta el trabajo en equipo y la condición física; y el tenis desarrolla reflejos y agilidad. Sin embargo, cada persona es libre de elegir el deporte que más le guste. Hemos visto desempeños extraordinarios en atletismo. Lo más importante es que se sientan incluidos”, añade.

Desde edades tempranas, el deporte juega un papel clave. Programas como “Atletas Jóvenes” de Olimpiadas Especiales México, promueven la actividad física desde los dos años a través del juego y la recreación, estimulando la motricidad.

A partir de los 7 u 8 años, se recomienda una práctica más constante, mientras que en la adolescencia ya pueden integrarse a actividades competitivas, al contar con la capacidad de seguir reglas, respetar normas y participar en deportes de equipo.

“El deporte les permite descubrir sus habilidades, reconocer que son capaces de lograr metas y ampliar su independencia. Por eso es fundamental para su inclusión social”, afirma Bazán.

A nivel mundial, el desarrollo del deporte adaptado ha crecido notablemente, destacando eventos como las Olimpiadas Especiales, que reúnen a miles de atletas: “La misión que nosotros tenemos en Olimpiadas Especiales México es brindar entrenamiento deportivo y competencias de alta calidad durante todo el año en una variedad de deportes de tipo olímpico para niños y adultos, se busca la aceptación a través del poder transformador del deporte”.

El objetivo es que cada vez más personas tengan la oportunidad de participar, sentirse parte de la sociedad, desarrollar su autonomía y alcanzar nuevas metas.

La práctica deportiva no solo mejora la salud, también abre puertas, permite explorar, descubrir y superar límites, recordándonos que la inclusión comienza cuando todos tienen la oportunidad de participar.