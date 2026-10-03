Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para el IMSS Bienestar en Tamaulipas la manifestación del SINAITSA no es laboral, es política, de acuerdo con el coordinador estatal Marggid Rodríguez Avendaño, mismo que salió a desmentir al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud y aseguró que no se ha eliminado ninguna prestación, en particular los días de desintoxicación que reclaman los sindicalizados.

Según el funcionario federal, ese descanso extraordinario que se otorga al personal expuesto a riesgos biológicos se sigue autorizando con normalidad a todos los trabajadores que fueron transferidos de la Secretaría de Salud estatal al modelo federalizado.

Rodríguez Avendaño fue más allá y acusó que el SINAITSA está inflando sus protestas metiendo gente que ni siquiera trabaja en el sistema de salud, solo para hacer bulto y aparentar fuerza.

Del otro lado, el personal sindicalizado sostiene que sí hay una negativa para autorizarles ese descanso sanitario y denuncia, además, falta de insumos en centros de salud y hospitales.

No es un reclamo nuevo. Hace un mes, integrantes del mismo sindicato se plantaron frente a la Torre Bicentenario. Eran más de 1,100 trabajadores afectados, según su dirigente Omar García.

En aquella ocasión el reclamo era triple: uniformes que debieron entregarse desde abril y nunca llegaron, pagos de tiempo extra que -según ellos- se los están dando día por día de forma ilegal cuando debería ser pago doble y triple en domingo, y ahora la negativa de los días de desintoxicación.

El IMSS Bienestar insiste, todo se está pagando y otorgando conforme a la ley, pero el sindicato dice lo contrario, mientras, los centros de salud siguen sin insumos y los trabajadores sin uniformes.