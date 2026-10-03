Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La dirigente estatal de Morena, Guadalupe Gómez Núñez, confirmó que los funcionarios de los tres niveles de gobierno que busquen una candidatura a diputaciones federales deberán separarse de sus cargos, ya sea mediante renuncia o solicitud de licencia.

Explicó que la convocatoria publicada el 30 de septiembre establece esta disposición como parte de las reglas internas para garantizar condiciones de equidad en el proceso de selección de las 300 candidaturas de mayoría relativa. “La convocatoria así lo estipula”, subrayó.

Gómez Núñez señaló que el objetivo es frenar ventajas injustas y asegurar piso parejo entre los aspirantes. “Todo militante tiene derecho a aspirar… todos serán sometidos a un escrúpulo escrutinio por parte de Morena”.

Aunque reconoció que no cuenta con un estimado de cuántos participantes se registrarán en las ocho Coordinaciones Distritales Federales de Tamaulipas, insistió en que el proceso será abierto y transparente.

Los interesados se estarían registrando en línea del 1 al 4 de octubre, en horarios de 9:00 a 18:00 horas, a través de la plataforma https://registro.morena.app. De acuerdo con la información difundida, deberán cumplir con 12 requisitos de manera puntual.

“La trayectoria, el compromiso, la capacidad organizativa y las cualidades éticas son indispensables para fortalecer la organización territorial del movimiento”, puntualizó la dirigente estatal.

Reiteró que en caso de que algún servidor público federal, estatal o municipal desee participar, deberá acreditar la separación de su cargo al momento de solicitar el registro, mediante la documentación correspondiente.

Con estas reglas, Morena busca garantizar que la contienda interna se desarrolle en condiciones de equidad y que los perfiles seleccionados cuenten con respaldo social y político para competir en el proceso electoral federal de 2027.