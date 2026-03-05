Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Turismo en Tamaulipas dio a conocer el top 5 de las playas del estado con mayor número de visitantes. Se consagra como la joya de la corona, Playa Miramar en Ciudad Madero, que es el destino estrella del Golfo de México.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que a esa belleza natural le sigue Playa La Pesca en el municipio de Soto la Marina, un paraíso de tranquilidad, naturaleza que conquista corazones, con un plus maravilloso de las tortugas Lora que llegan a desovar a la playa.

En tercer lugar brilla Playa Bagdad en la ciudad de Matamoros, con su extensa costa fronteriza y vibrante energía; cuarto puesto para Playa Tesoro en el puerto de Altamira, un rincón casi virgen de arenas suaves, aguas cristalinas y la presencia también de tortugas lora; y cierra el podio Playa Barra del Tordo en Aldama, refugio ideal para ecoturismo, pesca deportiva y paisajes únicos.

Así lo muestran las estadísticas de visitantes del Sistema Estatal de Afluencia Turística en las playas de Tamaulipas, donde se estima recibir en esta Semana Santa a 1.6 millones de visitantes durante los 17 días del monitoreo de Semana Santa y Pascua, refirió el funcionario estatal.

Se estima que Playa Miramar en Ciudad Madero reciba al 83.8 % de los visitantes de todas las playas del estado por su infraestructura, servicios, gastronomía y entretenimiento.

“Pero Tamaulipas no solo tiene playas, tiene experiencias inolvidables por todos lados, turismo de naturaleza, religioso, aventura, cinegético, negocios, médico y mucho más, destinos que atraen millones de visitantes cada año y seguimos Creciendo», concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, titular de Turismo en Tamaulipas.