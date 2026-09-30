Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras atender un reporte recibido a través del número de emergencias 911 sobre presuntas detonaciones de arma de fuego, elementos de la Guardia Estatal detuvieron a una persona relacionada con estos hechos, en las calles 17 Morelos y Matamoros, en esta capital.

Los elementos policíacos se trasladaron al lugar e implementaron labores de búsqueda y vigilancia, logrando localizar a la persona señalada, quien fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.

La atención oportuna de los reportes recibidos a través del 911 permite fortalecer la presencia operativa de las autoridades y brindar una respuesta inmediata ante situaciones que puedan representar un riesgo para la población.