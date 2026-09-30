Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las autoridades de Tamaulipas recapturaron en Ciudad Victoria a José Arturo “A”, ex elemento del extinto Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) que operaba durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Aunque en primera instancia las autoridades de Seguridad Pública no ofrecieron información detallada de los hechos ocurridos a hora temprana de esta noche en la calle 17, entre Morelos y Matamoros, de esta capital, más tarde se amplió la información y se confirmó que tras un operativo conjunto de la Policía Investigadora de la FGJET y la Guardia Estatal había sido detenido José Arturo “A”, ex elemento del extinto Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) que operaba durante la administración del exgobernador del PAN Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El ex oficial se encontraba prófugo desde el 3 de abril de 2026, fecha en la que escapó del Centro Integral de Justicia ubicado en esta capital.

El prófugo fue identificado entonces como José Arturo Alfaro Acuña, quien había sido detenido por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Las autoridades de seguridad hicieron recorridos de patrullaje y vigilancia en el ejido Guadalupe Victoria y colonias aledañas de Ciudad Victoria, derivados de la búsqueda del ex agente, informaron entonces las autoridades en un comunicado.

Al hoy detenido también se le responsabiliza de haber participado activamente en la masacre de 19 personas, la mayoría migrantes, ocurrida en el municipio de Camargo en 2021.

La matanza de migrantes por la que fue detenido ocurrió el 22 de enero de 2021, cuando los migrantes fueron perseguidos por policías estatales, quienes los asesinaron a balazos y golpes.

Posteriormente, los agresores rociaron con gasolina la camioneta en la que viajaban y le prendieron fuego con los cuerpos dentro.

El ex Gope de Cabeza de Vaca fue detenido hace unas horas presuntamente por hacer disparos en el 17 Morelos y Matamoros de esta capital, pero las autoridades no lo identificaron de inmediato.