Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal aseguró una camioneta con armamento en el fraccionamiento Palomas de esta capital, luego de un reporte emitido por el sistema C4 que alertaba sobre un vehículo sospechoso.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Paloma Mensajera y Paloma Morada, donde elementos de seguridad ubicaron una camioneta tipo SUV, marca Honda CRV, con el motor encendido y placas del estado de Michoacán.

Se aseguraron tres armas largas, equipo táctico y diversos cartuchos, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR).