Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “La mañanera” de este jueves fue de fútbol con agradable aroma de mujer. Doña Claudia ponderó lo bonito del espectáculo y sirvió el tema para valorar la presencia femenil en cualquier actividad, siendo secundada por algunas invitadas cuyo propósito no pudo ser otro que motivar a jóvenes deseosas de adquirir fama y lo que ello implica. Sin embargo, se olvidó la situación que enfrentan quienes ingresan a un laberinto donde son explotadas, humilladas y hasta avergonzadas por empresarios sin escrúpulos a los que solo importa ganar dinero ignorando el aspecto moral incluso el fisiológico que por su naturaleza debiera ser primordial y respetado.

Está claro que la intención es publicitar tal deporte sobre todo cuando se avecina el dichoso “mundial” donde pareciera que el Supremo Gobierno actúa como socio de las mafias que a nivel nacional e internacional son “las ganonas”. Respecto de las hembras, a las autoridades mexicanas como que no les importa el maltrato que reciben: sueldos miserables que en casos comprobados están alejados del mínimo, (algunas ganan apenas tres mil pesos mensuales aun perteneciendo a clubes de los llamados “grandes”), otras de plano se la pasan “a prueba” dependiendo de los caprichos de entrenadores que las condicionan a otorgar favores “íntimos” a efecto de considerarlas parte formal del equipo. Esto no es invento del que escribe, sino producto de las denuncias que, a pesar de ser públicas, son acalladas o tergiversadas en razón de intereses patronales.

La situación de las jugadoras es verdaderamente penosa; además de la explotación de que son objeto, por lo general las dirigen varones, manoseadas por “masajistas” que dan rienda suelta al disfrute de perverso erotismo lo cual es comprobable en cualquier partido transmitido por la tele, mientras en el terreno de juego no son pocos los árbitros y abanderados los que aplican las mismas reglas que a los profesionales del sexo opuesto.

El anterior fue tema que extrañamente la Señora Presidenta pasó por alto. No hubo ni la menor insinuación de proteger a este sector que compite en las peores condiciones con las extranjeras que desde luego, son contratadas bajo envidiables términos. En este sentido y guardando las proporciones, sucede lo mismo con los mexicanos desplazados por quienes llegan de otros países a adueñarse del escenario aun cuando sean “maletas” o “cartuchos quemados”, dándose casos en que hasta los nacionalizan llevándolos a una selección por la que no sienten cariño alguno. Ahí los ve, con la cabeza agachada porque ni siquiera la letra del himno conocen. Es una burla, me cai

El asunto es que la injusticia en el fut femenil es oficialmente tolerada y no se ve para cuando intervenga el Congreso de la Unión para resolver la situación. Usted dirá que el negocio rebasó a las autoridades y está en lo cierto. Veamos el alcohol provocador de violencia cada vez más frecuente en los estadios y sus alrededores, originando tragedias que han enlutado a incontables familias. No se puede impedir su venta cuando marcas cerveceras pagan conciertos masivos como el reciente de Shakira en el Zócalo de la CDMX que permitió el lucimiento del Supremo Gobierno. “Así, ¿pos cómo?”, dirá el ranchero.

Al contar con poderosos medios de comunicación, el monstruo del fútbol penetra por todos los rincones del quehacer mexica, contaminando incluso a instituciones que se internan en aventuras ajenas al propósito de educar causando severos trastornos a los respectivos presupuestos. Hechos que se mantienen en secreto a pesar de que los recursos utilizados son patrimonio social y, por tanto, materia de fiscalización legislativa y hacendaria. Elemental si nos remitimos a la narrativa de la 4T de que “lo público debe ser cada vez más público”.

Dícese que la salida de Luis Lauro Reyes Rodríguez de la Delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas tuvo que ver con la incapacidad para sacar adelante la chamba cuando había que ponerle más enjundia. Ni como desligar el caso de los tiempos electorales que se avecinan.

