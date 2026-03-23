Por Redacción

Ciudad de México, México.- La representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de Futbol 2026, Gabriela Cuevas Barrón, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, y el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Ivar Sisniega Campbell, presentaron este lunes “Buscando a las estrellas del futuro”, iniciativa que dará una nueva dimensión al Mundial Social México 2026.

En un evento celebrado en la Escuela Primaria “Esperanza López Mateos”, ubicada en la Ciudad de México, Cuevas Barrón, Pacheco Marrufo y Sisniega Campbell dieron detalles de este programa que detectará talento en la Copa Escolar, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El Mundial Social es una iniciativa de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene una convicción muy clara: llevar el futbol a todos los rincones de México y convertirse en la cantera más grande del país. Que ninguna niña, niño, joven o adulto se quede sin la oportunidad de jugar, competir y soñar”, dijo el titular de la CONADE.

“A través del Mundialito Escolar, dirigido a estudiantes de primaria y secundaria, hemos alcanzado una cifra histórica: 602 mil 53 niñas, niños y adolescentes participando en todo el país, organizados en 60 mil 206 equipos. Nunca un torneo escolar había reunido a tantas y tantos jóvenes en torno al deporte”, reveló.

Gabriela Cuevas, Rommel Pacheco e Ivar Sisniega estuvieron acompañados en el presídium por la alumna de la Escuela Primaria ‘Esperanza López Mateos’ y representante del Mundialito Escolar, Luisa María Argüello; la directora de dicha institución educativa, Susana Guerrero; el director deportivo de selecciones mayores varoniles, Duilio Davino; así como la leyenda del futbol mexicano, Óscar “El Conejo” Pérez.

Las autoridades presentes aprovecharon para destacar que los apasionantes encuentros de la justa se llevan a cabo en canchas que se han rehabilitado y reconstruido gracias al trabajo coordinado entre municipios, gobiernos estatales, institutos del deporte y dependencias federales.

“Quiero aprovechar este momento para reconocer las labores en conjunto con la SEP y su titular, Mario Delgado, porque gracias a esta coordinación el deporte hoy está llegando a cada escuela y comunidad del país”, agregó el ex clavadista olímpico.

“Este Mundialito tiene otro componente muy importante: se estarán realizando visorías en distintas etapas del torneo, con el objetivo de identificar talento en todo el país, a través del programa ‘Buscando a las estrellas del futuro’, que no es solo una iniciativa, sino una mirada al corazón del país, ahí donde nacen los sueños”, dijo.

El titular de la CONADE aseguró que el talento no siempre está en los grandes estadios, sino en las escuelas, los barrios y en esas niñas y niños que juegan con el alma y ven una oportunidad de transformar su vida a través del deporte.

Durante el solemne evento, también se realizó la dinámica de las dominadas para ganar el boleto 00001 de la Presidenta Claudia Sheinbaum que permitirá a una joven de 16 a 25 años asistir a la inauguración del Mundial de Futbol de la FIFA 2026 y representar México.