Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En México 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, y solo 13.6% acudió a una autoridad. Además, 32.3% ha vivido violencia durante su trayectoria escolar, siendo los compañeros de clase los principales agresores.

Ante este panorama, en el marco del Mes de la Mujer, Fundación Naná y Mexicanos Primero presentaron un paquete de herramientas para prevenir la violencia en el noviazgo adolescente, basado en el estudio “Violencia en el noviazgo desde la perspectiva escolar”.

El documento identifica a la escuela como un espacio clave donde conductas de control y agresión se normalizan desde edades tempranas.

Las organizaciones produjeron un video informativo y un “botiquín de apoyo” con lenguaje accesible para jóvenes. El video explica señales de alerta -clasificadas en banderas amarillas, naranjas y rojas- e incluye un test autoadministrable para identificar patrones de violencia.

El Botiquín ofrece una guía paso a paso para buscar ayuda, con datos de organizaciones de apoyo y rutas de acompañamiento.

Entre las señales de alerta destacan: alejamiento de la familia, ansiedad persistente, miedo a expresar opiniones, burlas o humillaciones, celos extremos, vigilancia de redes sociales, destrucción de objetos, jaloneos, golpes, relaciones sexuales no consentidas y amenazas de difundir material íntimo. Las organizaciones recomiendan no minimizar estas conductas y pedir ayuda inmediata.

Fundación Naná y Mexicanos Primero subrayaron que “no tienes que esperar a tener una razón de verdad para salir de una situación en la que no te sientes bien”. En caso de no poder salir, aconsejan resguardarse en un lugar seguro, evitar negociar con el agresor y recopilar evidencia para procesos de denuncia.

Estas acciones surgen de la historia de Ana María, víctima de feminicidio el 12 de septiembre de 2023 a manos de su ex novio. Las señales estaban presentes, pero no fueron detectadas a tiempo por su círculo cercano. El caso motivó a su madre, Ximena, a impulsar herramientas de prevención y acompañamiento.

Las organizaciones reiteraron su compromiso con la prevención en el ámbito escolar mediante formación docente con perspectiva de género, protocolos claros y recursos que permitan conversaciones profundas con estudiantes. El objetivo es detectar y actuar antes de que la violencia se vuelva irreparable.

Para acceder al video, al Botiquín y a materiales de apoyo, las plataformas de Fundación Naná y Mexicanos Primero ponen a disposición sus canales digitales y líneas de atención.