Por Agencias

Ciudad de México.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron sobre el deceso de un aficionado, quien al intentar saltar del segundo nivel del estadio Ciudad Banorte (Azteca) cayó hasta la planta baja.

De acuerdo con las primeras versiones, el aficionado de encontraba en estado de ebriedad.

Pese a que los servicios de emergencia acudieron al sitio, el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Adrián, de 27, años quien se precipitó desde una de las estructuras del Estadio de Banorte y cayó en el estacionamiento.

En el lugar personal de Policía Auxiliar, con apoyo de unidad médica de Empresa Particular SURI realizaron la valoración de la víctima y deterninaron que no contaba con signos vitales.

Al lugar acudió personal de la Coordinación de Servicios Periciales para el levantamiento del cuerpo. (Kevin Ruiz/La Jornada).