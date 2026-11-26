Por Agencias

Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Morena por alrededor de 35 millones de pesos, por afiliaciones indebidas y mal uso de datos personales en perjuicio de 237 ciudadanos.

En otro expediente, el Tribunal revocó el acuerdo del INE con base en el cual aprobó el diseño e impresión de la boleta electoral de diputaciones federales, de la elección del año entrante, por no haber explicado el porqué de las dimensiones asignadas a los emblemas de cada partido y la manera en que se garantiza un equilibrio visual entre las distintas opciones políticas.

Por mayoría de votos, el TEPJF concluyó que no se tomó en cuenta, de manera adecuada, la inclusión de dos nuevos partidos nacionales, así como las modificaciones a los logos de algunos de ellos.

Los partidos inconformes con el diseño fueron PAZ, Morena y Movimiento Ciudadano, al argumentar que no se garantiza una “presencia visual equilibrada” entre las distintas opciones.

En consecuencia, el INE debe emitir un nuevo diseño de la boleta y, si así lo decide, hacerlo con base en una nueva evaluación técnica por parte de una institución especializada, como en su momento se solicitó a la Universidad Autónoma Metropolitana.

En el primer tema, de las afiliaciones indebidas, los magistrados señalaron, por unanimidad, que los formatos con firmas digitalizadas y las copias de las credenciales para votar que presentó el partido no acreditaron que las personas denunciantes hubieran manifestado libre y voluntariamente su consentimiento para afiliarse.

Estos hechos ocurrieron en distintas entidades como Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Los magistrados consideraron que las infracciones fueron graves e intencionales, de ahí la validez de las sanciones económicas y su incremento por reincidencia.

Morena argumentó que el INE no valoró adecuadamente las cédulas de afiliación con firma digital, aun cuando el estatuto del partido reconoce la afiliación electrónica; también afirma que no hubo dolo y, por tanto, se les sancionó de manera excesiva.

En respuesta, el TEPJF si bien validó que Morena no utilice la aplicación para afiliaciones proporcionada por el INE, sino una propia, dijo que el partido no demostró la voluntad de afiliación de las personas, es decir, identificar quién firmó, verificar la autenticidad de la firma y acreditar el consentimiento.

Los distintos asuntos desarrollados por los magistrados Claudia Valle, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes se determinó que corresponden al partido político “acreditar de forma plena la existencia de una manifestación libre de su voluntad mediante la cédula de afiliación o un documento equivalente”, es decir, los formatos con firmas digitalizadas y las copias de las credenciales de elector no son suficientes.

En otro asunto, el TEPJF ordenó al INE sí admitir y analizar una queja de la dirigente de Morena, en contra de la gobernadora de Chihuahua, quien en una entrevista dijo que aquella estaba involucrada con un grupo criminal. (Fabiola Martínez y Néstor Jiménez/La Jornada).